Un challenge fotografico dedicato ai cavalieri medievali

Fino al 15 settembre è possibile partecipare al challenge Obiettivo Cavaliere promosso dal Museo di San Cassiano di Controne (MUdiC) con la collaborazione di Photolux, la partecipazione di Pro Loco di Bagni di Lucca Terme e Fondazione Michel Montaigne e la media partnership di Toscana Oggi.

Al centro degli scatti tutti quei piccoli, quotidiani, gesti di coraggio, generosità e lealtà che in un tempo segnato da paura e solitudine assumono un carattere quasi eroico. L’obiettivo del challenge, infatti, è di dare vita a una collezione virtuale di opere fotografiche in grado di fornire un’ interpretazione contemporanea della figura del Cavaliere medievale.

“Un’impresa” che parte proprio dalla volontà di arricchire il futuro Museo del Cavaliere, progetto del Museo Parrocchiale che si propone di valorizzare e promuovere le meravigliose opere conservate all’interno della struttura, come la statua lignea attribuita a Jacopo della Quercia raffigurante una delle immagini più potenti di sempre: San Martino a cavallo nell’incontro con il viandante a cui dona parte del suo mantello.

Il challenge

Il challenge fotografico si rivolge agli utenti di Instagram. Le fotografie saranno raccolte nella nuova collezione virtuale e gli otto scatti migliori andranno a costituire i “pannelli” di 4 trittici contemporanei, che avranno al centro un’opera di Massimo Sestini, fotografo internazionale e vincitore del World Press Photo nel 2015. I pannelli saranno installati in una esposizione temporanea nelle quattro chiese di San Pietro in Corsena; Santa Maria Assunta, Pieve di Controne; San Cassiano di Controne; San Paolo, Pieve di Vico Pancellorum.

Per partecipare al challenge è sufficiente “postare” sul proprio profilo Instagram una o più fotografie che interpretino la “cavalleria” moderna, intesa come l’insieme dei valori di coraggio, generosità, lealtà e attenzione all’altro. Le fotografie dovranno riportare l’hashtag #museodelcavaliere e le menzioni @museodisancassiano e @photoluxfest. Per partecipare c’è tempo fino al 15 settembre 2022. La giuria sarà composta da Massimo Sestini, Enrico Stefanelli, direttore artistico di Photolux, e da Paola Antonella Andreuccetti, direttrice del MUdiC.

Per eventuali ulteriori info e il regolamento completo del challenge: museo.sancassianodicontrone.com; www.photoluxfestival.it