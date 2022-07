Una Cartolina pucciniana dedicata a Bohème

Nuovo appuntamento venerdì (22 luglio) alle 21,30 in piazza Cittadella con le Cartoline pucciniane, realizzate dal Teatro del Giglio e dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e giunte nel 2022 alla nona edizione, con un cartellone di dodici appuntamenti a cadenza settimanale che punteggia tutta l’estate da giugno a settembre.

A esibirsi venerdì, nella Cartolina dedicata a La Bohème, saranno Michelle Buscemi (Mimì), Gesua Gallifoco (Musetta), Alessandro Fantoni (Rodolfo) e Guido Dazzini (Marcello). Ad Arianna Tarantino il ruolo di pianista e maestro concertatore della serata.

L’edizione 2022 della rassegna è come di consueto dedicata a selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte, ed è promossa e realizzata da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Comune di Lucca nel segno di The Lands of Giacomo Puccini, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Toscana e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Manifatture Sigaro Toscano, ACelli Group.

Le prossime Cartoline pucciniane in programma saranno Tosca (28 luglio) e Madama Butterfly (4 agosto). Il mese di agosto si chiuderà il 25 con un recital pucciniano dedicato a una selezione di arie, duetti e concertati tratti dalle molte delle opere del Maestro.

Posto unico 15 euro (ridotto 12 euro per abbonati Teatro del Giglio, over 65 e soci Unicoop Firenze). I biglietti, comprensivi del ticket di ingresso al Puccini Museum – Casa natale, sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio (email: biglietteria@teatrodelgiglio.it), al bookshop del Puccini Museum (info@puccinimuseum.it) e sul sito internet del Teatro del Giglio www.teatrodelgigio.it