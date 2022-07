All’interno di uno dei più bei palazzi della città, si riscopre un cortile rinascimentale che si scorge inaspettatamente dalla centralissima via Fillungo. I negozi Il Panda e Premium hanno dato un nuovo slancio allo spazio di Palazzo Sani – di per sé già bellissimo ed oggi ancora più attraente – grazie alla cornice di verde che vede piante tropicali mixate ad altre della nostra tradizione, come ulivi e piccole graminacee accanto alle classiche aromatiche.

Il “verde” non è dato solo dalla vegetazione che amplifica la bellezza delle volte, delle colonne e soprattutto della splendida terrazza, ma anche dal valore del messaggio Eco che Il Panda e Premium vogliono dare. Come ad esempio: mettendo a disposizione di tutti (non solo dei propri clienti) degli appendini nuovi, che nei negozi di abbigliamento vengono solitamente cestinati dopo la vendita dei capi. Federico Lanza da sempre attento alle tematiche ecologico-ambientali ha pensato che ancor più in questo momento storico dove molti, soprattutto nel mondo del fashion si dicono ecofriendly, bisognasse fare qualcosa di concreto.

Foto 3 di 3





Spazio Sani Micheli, che ricorda nel nome l’antica storia del luogo appartenente alle famiglie di commercianti lucchesi, mira a diventare area di aggregazione e di incontro.

Il primo appuntamento organizzato da Ubik Lucca è in programma domani (22 luglio) alle 19: Federico Rampini, giornalista e saggista italiano naturalizzato statunitense racconterà di sé attraverso la presentazione dei suoi ultimi libri Suicidio occidentale. Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori (Ed. Mondadori) e America. Viaggio alla riscoperta di un Paese (Ed. Solferino Libri).

L’incontro, a ingresso libero per il pubblico, sarà moderato dalla titolare della Libreria Ubik Gina Truglio e dal caposervizio della redazione di Lucca del quotidiano La Nazione, Francesco Meucci.