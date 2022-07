Gravi problemi tecnici, interrotto per tre volte il concerto di Blanco

Gravissimi problemi tecnici, questa sera (21 luglio) per il concerto di Blanco sugli spalti delle Mura.

Il cantante nella prima mezz’ora di concerto ha interrotto per tre volte l’esibizione. Alla seconda canzone la prima interruzione per un paio di minuti, quindi una più lunga, di circa un quarto d’ora, per non meglio precisati “problemi agli strumenti”. Il cantante ha tentato di sdrammatizzare dicendo: “Questa roba non rovinerà la più bella serata della mia vita”.

Dopo la terza interruzione è stato necessario un intervento più complicato: sono stati fatte spostare alcune persone del pubblico sul prato per realizzare un collegamento di cavi fra impianto e palco.

Regolarmente funzionanti, stasera, i maxischermi ai lati del palco che non avevano funzionato per il concerto di Zucchero.

