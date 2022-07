Un concerto da “brividi”, uno spettacolo “fottutamente stupendo”. Il Blu Celeste Tour questa sera (21 luglio) ha fatto tappa a Lucca, con Blanco che ha incantato i 40mila fan presenti sugli spalti delle Mura, una folla in fila (sotto un caldo tremendo) fin dalle prime ore del mattino per assistere allo show del proprio idolo.

Un concerto da sold out: a seguito dell’enorme richiesta dei fan che hanno portato il concerto ad essere tutto esaurito in pochi minuti, gli organizzatori hanno spostato il concerto da piazza Napoleone alle Mura di Lucca. Un successo annunciato, quindi, con i numerosissimi giovani che hanno aspettato un anno per assistere finalmente al primo tour dell’astro nascente della musica italiana.

Il 19enne Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a Brividi, il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un nuovo record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione numero 5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle prime posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti in Italia.

Blanchito bebe, come si firma il cantante nelle proprie canzoni, ha portato a Lucca tutti i successi dell’album d’esordio, Blu Celeste, certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e oltre 160 milioni di views su YouTube.

Sugli spalti delle Mura è andato in scena, con qualche intoppo iniziale e problemi tecnici che hanno fatto anche temere il peggio, uno show alla scoperta dell’anima del giovanissimo artista.

Mi sento rinato. Sono figlio del tempo. E il tuo sguardo mi porta Al giorno più bello. Sono in quel parco, nel 2018. Sporco di fango, mi volevo ammazzare: il concerto si è aperto con Mezz’ora di sole, la prima traccia dell’album di Blanchito. L’ultimo vincitore del festival di Sanremo ha fin da subito infiammato la folla di 40mila persone, che ha cantato a squarciagola Paraocchi, Sai cosa c’è, Ladro di fiori, Mi fai impazzire e La canzone nostra.

Durante il concerto anche alcune pause forzate per risolvere dei problemi tecnici legati agli strumenti musicali, un inconveniente che non ha fermato Blanco: “Non sarà questo che rovinerà uno dei giorni più belli della mia vita”, ha detto ai fan preoccupati dal primo stop improvviso dello show. Il cantante, per “farsi perdonare”, ha fatto salire sul palco alcuni fan esaudendo il sogno di alcuni giovani che hanno ballato e cantato insieme al proprio idolo.

Blanchito ha toccato le corde del cuore dei 40mila fan provenienti da tutta la Toscana (e non solo), che si sono emozionati con la speciale versione acustica di Notti in bianco, Brividi e Blu Celeste, una canzone che parla della perdita di una persona cara.

Lo show di Blanco si è concluso con il bis di Notti in bianco, nella sua versione “originale”, con Lucca che ha salutato con un lunghissimo applauso il proprio beniamino.