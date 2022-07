Due ore e mezzo di musica per infiammare, per la prima volta dopo tre anni, gli spalti delle Mura.

Grande protagonista, nella calda serata lucchese ancora condizionata dagli incendi scoppiati nelle colline circostanti, il cantante più blues del panorama italiano, Zucchero Fornaciari.

Che nella sua tappa lucchese del suo tour internazionale non lesina certo energie, fra scaletta e bis, facendo ballare gli spettatori in piedi e facendo scatenare anche quelli che hanno acquistato un tagliando per un posto a sedere.

di 31 Galleria fotografica La grande musica torna sotto le Mura: Zucchero infiamma la folla









In un concerto lungo 28 canzoni Zucchero ripercorre, così come ha fatto in altre tappe del tour internazionale in corso, tutta la sua carriera, dai successi blues alle canzoni più pop che hanno conquistato e scalato le classifiche e lo hanno reso un’icona anche fuori dal nostro paese (lo dimostra anche una buona fetta di pubblico straniero presente al concerto). Dagli ultimi progetti discografici Discover e D.O.C. a pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana il tutto con alle spalle una scenografia degna del maxiconcerto: un grande sole dove all’interno scorrono immagini di accompagnamento del suo percorso musicale.

Da Spirito nel buio a Diavolo in me, passando da Partigiano Reggiano, Solo una sana e consapevole libidine, Miserere, Diamante, Per colpa di chi? in una carrellata senza sosta che lascia tanto spazio anche alla band internazionale che lo accompagna nel tour composta da Polo Jones (basso), Kat Dyson (chitarre), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Monica Mz Carter (percussioni), James Thompson (fiati), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati) e Oma Jali (coro).

Sugar conquista così i 15mila degli spalti delle mura di Lucca, lo stesso palco che ha visto suonare i Rolling Stones, di cui aprirà il concerto, nella prosecuzione del suo tour europeo, per la data del prossimo 27 luglio a Gelsenkirchen.

Tutto ok la logistica, salvo qualche incertezza nell’ingresso a ridosso dall’inizio del concerto e qualche polemica per il servizio di food and beverage, che ha riscosso qualche critica.

Bibite e cibo al concerto sugli spalti, è subito polemica – Luccaindiretta

Prova generale dell’appuntamento ben più impegnativo di domani (21 luglio) quando gli spalti vedranno protagonista l’idolo del momento di giovani e giovanissimi, Blanco.

(Foto di Giuseppe Cortopassi)