Miss Chiesina Uzzanese, fascia d’argento per la studentessa lucchese Sofia Fambrini

Vittoria al fotofinish, Jasmine Orlandi di Firenze è Miss Chiesina Uzzanese 2022. La ventenne fiorentina prevale sul gruppo delle altre 22 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana e sale sul podio più alto della serata. Al secondo posto, invece, la 19enne lucchese Sofia Fambrini. Fascia di bronzo per la pratese Jasmine Pucci.

La manifestazione diventata ormai un appuntamento ultradecennale ed inserita nel cartellone degli eventi dell’Estate Chiesinese è stata organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Proloco di Chiesina ed il contributo economico del Dancing Discoteca Don Carlos e dopo due anni di fermo causa pandemia Covid-19 ha riportato in piazza Vittorio Emanuele il pubblico delle grandi occasioni.

Molto impegnativo il lavoro della giuria – presieduta dal sindaco Fabio Berti e dal vice sindaco Lorenzo Vignali – nel dover selezionare tra le 23 concorrenti in gara le vincitrici delle 6 fasce a disposizione della serata.

La serata è stata condotta brillantemente da Gaetano Gennai, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Divi Fashion Stylist con il salone in località Traversagna di Massa e Cozzile. L’organizzazione della serata è stata curata dall’agenzia Syrostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Stefano Petruzzi.

Il prossimo appuntamento con le selezioni regionali del concorso è in programma per martedì (26 luglio) in piazza Marchesi a Montevarchi dove verrà eletta Miss Montevrchi 2022.