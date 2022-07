“A un passo”: uscita la raccolta di poesie della giovane lucchese Giulia Dell’Osso

È uscito “A un passo”, il nuovo libro della giovane lucchese Giulia Dell’Osso.

A un passo è una raccolta di poesie che si interroga sul tema della distanza, parola che può essere declinata in differenti maniere a seconda delle situazioni quotidiane che la vita ci presenta. Una distanza che, certo, può essere intesa in senso fisico e sembrare a portata di mano (a un passo, per l’appunto), ma anche e soprattutto una distanza di tipo immateriale, quella cioè che separa noi stessi dal nostro complicato mondo interiore. Che ci fa rallegrare e ci fa piangere, ci fa sentire vicini agli altri e ce li fa respingere, ci regala sensazioni positive e momenti di forte abbattimento, in una quotidianità che ci accomuna ma che ognuno di noi affronta a modo proprio.

Giulia Dell’Osso (1998) è nata e vive a Lucca. Ama gli animali (ha tre barboncini e quattro gatti). Da sempre ha avuto una grande passione, trasmessale dalla madre, per il mondo letterario, in particolar modo per il mondo della poesia. Lavora per Rfi dal 2017 come Regolatore della circolazione ferroviaria e studia ingegneria gestionale a Roma. Tra i suoi hobby, oltre alla scrittura, ci sono gli sport, e in particolar modo il pattinaggio artistico, che ha praticato per sedici anni a livello agonistico e che l’ha aiutata a credere che ogni limite potrà essere sempre superato e ogni sogno realizzato. E questo libro, per lei, è uno dei primi sogni realizzati.