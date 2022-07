Pieve a Elici, il concerto si sposta a Viareggio: incasso al Comune di Massarosa

Il concerto di domani (23 luglio) previsto per la stagione di musica da camera di Pieve a Elici si terrà a Viareggio. Non è stata una decisione facile ma l’Associazione Musicale Lucchese ha preferito non annullare l’appuntamento del ciclo I concerti di Pieve a Elici per dare un segnale di speranza e di vicinanza agli abitanti di un territorio che da più di 50 anni ospita la stagione estiva dell’Aml. Grazie alla collaborazione di don Mauro Lucchesi e della sua parrocchia il concerto si terrà nella chiesa di San Paolino, in via Mazzini. L’incasso della serata sarà devoluto al Comune di Massarosa che ha indicato un conto dedicato alla gestione dell’emergenza (Iban IT63U0503470170000000002170, Causale: donazione per emergenza incendio).

Ad esibirsi domani saranno la violinista Laura Llozi e il pianista Roberto Arosio che si cimenteranno con la musica di Beethoven, Kreisler, Brahms e Ravel. Con un repertorio che spazia dalla musica barocca alla musica del XXI secolo, Llozi a poco più di 20 anni si è già esibita in tutta Europa come solista e come orchestrale in quanto membro dell’Orchestra della Gioventù Albanese, dell’Orchestra Filarmonica di Tirana (Albania), della European Spirit of Youth Orchestra e dell’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Arosio è un apprezzato pianista che si è esibito in molti teatri internazionali sotto la direzione di maestri del calibro di Carlo Maria Giulini, Mstislav Rostropovich e Vladimir Ashkenazy.

Il duo eseguirà la Sonata per violino e pianoforte numero 7 in do minore, op. 30 n. 2 di Beethoven, brano energico e a tratti drammatico che ben rappresenta la ricerca stilistica del compositore per poi passare al virtuosismo di Fritz Kreisler e i suoi Caprice Viennois. Il concerto proseguirà con la Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte, op. 108 di Brahms, vero capolavoro della musica da camera, per poi concludersi con Ravel e la sua Tzigane. Composta nel 1922 in omaggio alla violinista ungherese Jelly d’Aranyi, il brano venne definito da Ravel come “un pezzo virtuosistico nel gusto di una rapsodia ungherese” e si caratterizza per il fatto di mettere a dura prova la preparazione e la bravura del violinista che lo interpreta.

Il concerto inizia alle 21,15. I biglietti saranno acquistabili a partire dalle 20,15 (intero 12 euro, ridotto 10 euro, studenti 5 euro).

I concerti della Pieve sono sostenuti dal ministero della cultura e hanno il patrocinio del Comune di Massarosa e di prefettura e Provincia di Lucca, con la collaborazione di Camera di commercio di Lucca e Lucca Promos – The lands of Giacomo Puccini.