Una mostra tutta al femminile con il Laboratorio Brunier alla casermetta Santa Croce

Dal 23 luglio al 13 agosto alla casermetta di Santa Croce l’associazione artistico culturale Aps Laboratorio Brunier dà il via al quarto appuntamento della manifestazione MusicArt V Edizione 2022 – mostra d’arte dal titolo Quattro modi di vivere l’arte: creatività-musica-pittura-poesia.

La mostra, anche in questa edizione visto il successo delle due precedenti, sarà tutta al femminile e curata da Anna Maria Domicelli, artista eclettica, stilista e pittrice, che spazia dalla pittura su stoffe, alla pittura su tela fino alla realizzazione di gioielli con varie tecniche. Esporranno le loro opere le artiste Anita Arrighi, Henda, Marcela Madrazzo, Cristina Alima Mele, Nicla Menchi, Karina Servi, tutte accomunate da percorsi ricchi d’esperienza in totale libertà espressiva e con la loro personale ricerca in evoluzione.

L’inaugurazione della mostra d’arte avverrà domani (23 luglio) alle 18. Loredana Bruno intervisterà l’artista Nicla Menchi che rappresenta il guest della mostra, donna eclettica dalle tante risorse, oltre a dedicarsi alla pittura e scultura, ha scritto anche dei libri fra i più famosi La casetta delle selve adottato nelle scuole, Il triangolo e… altre forme geometriche, Il quadernone di Nicla, La Casa chiacchierina e i racconti di lei.

L’intrattenimento musicale sarà curato dal duo Bruno.