Villa Bottini, prosegue con successo il cinema all’aperto: ecco il programma di agosto e settembre

Proseguono con successo le proiezioni di EstatecinemA nel parco di Villa Bottini (ingresso da via del Fosso), ogni sera un film diverso con inizio alle 21,30.

Definito il programma completo dei mesi di agosto e settembre, ricco di prime visioni, anteprime e serate special event con la presenza del cast all’anteprima del film il 26 agosto “14 giorni”. Il regista Ivan Cotroneo e l’attrice Carlotta Natoli saranno a Lucca, a EstatecinemA, per incontrare il pubblico prima dell’inizio del film e raccontare aneddoti e genesi del film. Serata speciale anche giovedì 4 agosto, con dettagli che saranno svelati nei prossimi giorni, aperta a tutta la cittadinanza con un contributo di prenotazione del posto.

Numerose le prime visioni in programma, di generi diversi fra loro, ed elevato contenuto qualitativo. L’esclusiva programmazione dal 4 al 6 settembre del nuovo film di David Cronenberg presentato in concorso al Festival di Cannes “Crimes of the future”, la prima visione del nuovo film di Gianni Amelio “Il signore delle formiche” in programma dall’8 settembre in esclusiva ad EstatecinemA, l’anteprima del drama thriller “Un’ombra sulla verità”, con François Cluzet e Berenice Bejo giovedi 25 agosto. Per tutte le età, imperdibile appuntamento nei giorni 8-9-10 agosto con l’esclusiva anteprima “Minions 2”, in programma anche al cinema Astra con spettacoli pomeridiani.

Il programma di agosto è caratterizzato da molto cinema italiano, uscito nei mesi scorsi con prodotti vari nel genere ma assolutamente tutti da vedere. “Il sesso degli angeli”, ultima commedia di e con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, “7 donne e un mistero”, giallo tutto al femminile con un cast di attrici di grande livello, capitanato da una incredibile Ornella Vanoni, “Diabolik”, dei Manetti Bros. che hanno lavorato già al secondo capitolo della saga in arrivo sui grandi schermi a novembre. Ancora, “Settembre”, dolce commedia intergenerazionale sulle relazioni sentimentali, opera prima della regista Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony e molti altri; un film gentile, una commedia innovativa che rende onore alla cinematografica italiana ed esordiente. Altra commedia divertente ma mai scontata, con due magnifici interpreti come PierFrancesco Favino e Miriam Leone diretti da Riccardo Milani “Corro da te” sarà in programma in due serate distinte.

Il mercoledì continua a essere la serata con film per ragazzi, da “Sonic 2” a “Lightyear – la vera storia di Buzz”, alla prima visione di “DC League of Super-Pets” oltre alle programmazioni di “Minions 2”. Spazio ai block-buster di fine stagione quali “Top gun Maverick”, “Jurassic world: Dominion”, “Elvis” e i grandi film d’autore come “Nostalgia” di Mario Martone, “Ennio” di Giuseppe Tornatore, “Il ritratto del duca”, Scompartimento n° 6”, “Madres parallelas” di Pedro Almodovar, “Licorice pizza” di Paul Thomas Anderson.

La biglietteria apre tutti i giorni alle 20,30, ma è possibile acquistare online i biglietti per gli spettacoli di tutto il mese sul sito www.luccacinema.it senza sovrapprezzo; i posti sono numerati e consente di evitare ogni fila al botteghino avendo il posto riservato così come scelto da casa. Nel parco di Villa Bottini ogni sera, durante le ore di apertura del cinema, è attivo un punto snack dove poter acquistare bibite e gelati, patatine e popcorn.

Inizio spettacolo ogni giorno alle 21,20, ingresso intero 7 euro e ridotto 5 euro ( over 65 anni e under 12 anni) ed è confermata la formula abbonamento 5 ingressi a 23 euro, valido anche per le anteprime. Info e aggiornamenti su www.luccacinema.it e sui social Facebook e Instagram Luccacinema.