Brunori Sas non finisce mai di stupire. Anche stasera (24 luglio) al concerto del Lucca Summer Festival, ormai al suo rush finale, il cantautore ha messo il suo sigillo inconfondibile, regalando ai fan della serata andata sold out una carrellata dei suoi più grandi successi, in mezzo ai pezzi più recenti ma già notissimi e apprezzatissimi dell’ultimo album, pubblicato due anni fa.

Un vero e proprio successo Cip!, che ha subito conquistato il primo posto nella classifica Fimi come album più venduto. Un coronamento della carriera di un artista, che ha ancora molto da raccontare al grande pubblico.

di 30 Galleria fotografica Brunori Sas accende la folla dal palco del Summer









Il cantautore calabrese che non si è mai mosso dalla sua terra d’origine, diventata luogo di raccoglimento, riflessione e ispirazione ha riscosso uno straordinario successo in una piazza Napoleone gremita. Al di là dell’amore, un suo grande successo, ha iniziato fin da subito a scaldare i cuori, aprendo un viaggio nella musica e nella carriera personale dell’artista, passata da Benedetto sei tu, alla famosa Lamezia Milano. Poi ancora Capita così, L’uomo nero, Sabato bestiale.

Commozione e brividi quando Brunori ha intonato Per due che come noi proseguendo in un climax con Lei, lui, Firenze e Anche senza di noi.