Proseguono gli appuntamenti del Lucca Teatro Festival-Che cosa sono le nuvole? realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Due gli eventi di questa settimana, con gli spettacoli, tutti ad ingresso libero, a misura di bambino.

Domani (26 luglio) alle 21, nel cortile del Centro culturale Agorà appuntamento con Area 52. Un oggetto non identificato, probabilmente di origine aliena, è caduto dal cielo. Una scienziata viene inviata sul luogo dell’impatto per esaminarlo con sofisticatissime apparecchiature. Uno spettacolo di Clown teatrale, che porta gli spettatori in un universo popolato da alieni verdi e navicelle spaziali di carta argentata, che mescola musica dal vivo eseguita con clarinetto, voce, loopstation e theremin, manipolazione di oggetti e teatro di figura. Premio della giuria al Milano clown festival 2020. Una produzione della Compagnia della Settimana.

Giovedì (28 luglio) alle 21, nel giardino del teatro Nieri a Ponte a Moriano appuntamento con Yes Land. Protagonista il clown Giulio, un personaggio semplice e complesso al tempo stesso che trasforma tutto ciò che è ordinario, in qualche cosa di comico e immaginifico. Giulio Lanzafame unisce clownerie e tecniche circensi (acrobatica, giocoleria, corda molle, equilibrismo, manipolazione di oggetti). In questo spettacolo il gesto, il movimento e l’interazione con il pubblico si rivelano sempre come esplorazione di sentimenti, permettendo al virtuosismo della tecnica di rimanere al servizio della storia. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Comune di Lucca e Fita comitato provinciale di Lucca.

Intanto proseguono anche i laboratori per bambini e ragazzi con due i percorsi: il primo Giocare per crescere (ultimo appuntamento il 29 luglio, dalle 17 alle 19) per i bambini dai 6 agli 11 anni e il laboratorio teatrale Essere o non essere partirà invece dal 1 al 5 agosto, dalle 10 alle 13, per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it.