I Musei del Sorriso, cinque appuntamenti in una settimana fra Lucca, Castelnuovo e la Versilia

Ecco le prossime date a Lucca e Castelnuovo di Garfagnana e in Versilia del festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

Domani (26 luglio) alle 21 all’ex pista di pattinaggio (via Vittorio Emanuele a Castelnuovo di Garfaganana), si terrà lo spettacolo Folle la guerra e chi per lei si svena organizzato dal Museo archeologico del territorio della Garfagnana – Castelnuovo di Garfagnana. Di e con Ugo Giulio Lurini, con illustrazioni di Marco Caboni, a cura di LaLut e in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, è uno spettacolo sull’Orlando Furioso. “Io proverò a raccontare proprio come l’amore possa distruggere un uomo, trasformare il più cavalleresco dei cavalieri nella più bestiale delle bestie – spiega l’autore -. Carico di pannelli dipinti e ricamati che mi pendono dal collo, condurrò gli spettatori in una dimensione tanto lontana nel tempo quanto vicina a noi per argomenti, toni, vivacità delle descrizioni: passioni come l’amore e la gelosia non cambiano nei secoli”.

Sabato (30 luglio) alle 10 appuntamento rivolto ai più piccoli: laboratorio didattico-artistico Narrare per immagini. Crea il tuo libro PopUp con la storia che vuoi tu al Museo Barsanti e Matteucci di Lucca a cura della storica dell’arte Lucia Morelli che, grazie al racconto di Gianni Rodari Uno e sette, proporrà a bambine e bambini la creazione di una propria storia da raccontare con la tecnica del libro PopUp. Il laboratorio è indirizzato all’età 6-12 anni; i partecipanti sono invitati a portare il proprio astuccio con i colori.

Per informazioni: 0583467870, info@barsantiematteucci.it.

Appuntamenti previsti anche in Versilia.

Domani alle 18,30 nel giardino Maria Luisa de’ Medici di Palazzo Mediceo a Seravezza, spettacolo Sconcerto d’amore, organizzato dal Museo del lavoro e delle tradizioni popolari di Seravezza. Di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, a cura della Compagnia Nando e Maila e in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus,

Mercoledì (27 luglio) alle 21 in piazza Duomo a Pietrasanta, spettacolo danzante in occasione del premio nazionale di poesia Giosuè Carducci, organizzato dai Musei civici di Pietrasanta (Museo Padre Eugenio Barsanti, Museo dei bozzetti Pierluigi Gherardi, Museo archeologico bersiliese Bruno Antonucci, Casa natale Giosue Carducci).

Lunedì (1 agosto) alle 21,30 nel Giardino Barsanti del complesso Sant’Agostino a Pietrasanta, Renza Castelli in concerto, organizzato dai Musei civici di Pietrasanta (Museo Padre Eugenio Barsanti, Museo dei bozzetti Pierluigi Gherardi, Museo archeologico bersiliese Bruno Antonucci, Casa natale Giosue Carducci).

Il festival I Musei del sorriso offre un cartellone di 57 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) che termina il 22 ottobre; è un’iniziativa del Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paol Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it, 0583.417483.