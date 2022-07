Cartoline Pucciniane, ultimo appuntamento di luglio con “La Tosca”

Cartoline pucciniane, al via l’ultimo appuntamento di luglio con la Tosca, che si terrà domani (giovedì 28 luglio) alle 21,30 nell’auditorium del Suffragio, accanto al conservatorio Luigi Boccherini in piazza del suffragio.

Nei panni di Floria Tosca ci sarà Silvana Froli, mentre Simone Mugnaini e Giovanni Mazzei saranno rispettivamente Mario Cavaradossi e il barone Scarpia; pianoforte e maestro concertatore Flavio Fiorini.

A Madama Butterfly sarà invece dedicata la cartolina pucciniana di giovedì (4 agosto) sempre in piazza Cittadella alle 21,30, che vedrà la coppia Cio-Cio-San e Pinkerton interpretata da Maria Luigia Borsi e Gustavo Porta. Suzuki sarà Beatrice Mezzanotte, mentre Giuseppe Altomare darà voce a Sharpless. Pianoforte e maestro concertatore sarà Anna Cognetta.

L’edizione 2022 della rassegna è come di consueto dedicata a selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte, ed è promossa e realizzata da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Comune di Lucca nel segno di The lands of Giacomo Puccini, con il sostegno di ministero della cultura e Regione Toscana e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Manifatture sigaro toscano, ACelli group.

Posto unico 15 euro (ridotto 12 euro per abbonati Teatro del Giglio, over 65 e soci Unicoop Firenze).

I biglietti, comprensivi del ticket di ingresso al Puccini museum – casa natale, sono in vendita alla biglietteria del teatro del Giglio, al bookshop del Puccini museum e sul sito internet del Teatro del Giglio.