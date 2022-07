Lucca Teatro Festival, c’è ‘Yes Land’ al teatro Nieri di Ponte a Moriano

Il clown Giulio pronto a far ridere tutta la famiglia, per il nuovo appuntamento con il Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domani (28 luglio) alle 21, nel giardino del teatro Nieri, Ponte a Moriano (a ingresso gratuito) c’è Yes Land. Protagonista il clown Giulio, un personaggio semplice e complesso al tempo stesso che trasforma tutto ciò che è ordinario, in qualche cosa di comico e immaginifico. Giulio Lanzafame unisce clownerie e tecniche circensi (acrobatica, giocoleria, corda molle, equilibrismo, manipolazione di oggetti). In questo spettacolo il gesto, il movimento e l’interazione con il pubblico si rivelano sempre come esplorazione di sentimenti, permettendo al virtuosismo della tecnica di rimanere al servizio della storia. In collaborazione con Comune di Lucca e Fita Comitato Provinciale di Lucca. L’evento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Intanto proseguono anche i laboratori per bambini e ragazzi con due i percorsi: il primo Giocare per crescere (ultimo appuntamento il 29 luglio, dalle ore 17 alle 19) per i bambini dai 6 agli 11 anni e il laboratorio teatrale Essere o non essere partirà invece dal 1 al 5 agosto, dalle ore 10 alle 13, per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Per la prenotazione scrivere a: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Il Festival, che prosegue fino al 5 agosto, gode del patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, della collaborazione della Provincia di Lucca/Cantiere Giovani, del Centro Culturale Agorà/Biblioteca Ragazzi, del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, della Fita – Comitato provinciale di Lucca e del Real Collegio. Gli spettacoli quest’anno sono tutti in fascia serale, a ingresso gratuito, dedicati ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, presentati da compagnie di altissimo profilo, in gran parte premiate in diversi concorsi, provenienti da tutta Italia.