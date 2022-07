Virtuoso e Belcanto sbarca al Giglio con le musiche di Schumann e Mendelssohn

Saranno le musiche di Schumann e Mendelssohn a risuonare nel teatro del Giglio, tra i più antichi teatri pubblici edificati in Italia, per il concerto di Virtuoso & Belcanto festival 2022 che domani (28 luglio) alle 19 vedrà impegnata la pianista ungherese Kinga Várallyay, vincitrice del concorso solistico del Virtuoso & Belcanto festival 2021, insieme all’Ort (Orchestra della Toscana) diretta da Daniele Giorgi.

Il programma della serata prevede l’esecuzione del concerto per pianoforte e orchestra in la minore opera 54 di Schumann, opera densa e in 3 movimenti composta nel 1845 con l’ambizione di superare i canoni tradizionali che si basa su un dialogo affascinante tra il solista e l’organico sinfonico.

Il concerto prosegue con un altro compositore romantico, Mendelssohn con la sinfonia numero 4 opera 90 italiana, tra le più emblematiche e rappresentative opere del compositore tedesco, suggestionata dai suoni, colori e sapori dell’Italia conosciuti durante un viaggio nel 1831 e durato quasi un anno.