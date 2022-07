Domani (29 luglio) al Festival Puccini torna in scena Tosca.

Una grande storia d’amore quella messa in musica da Puccini con un triste epilogo per i due innamorati. Tosca l’opera più drammatica di Puccini, va in scena al Festival Puccini con il raffinato allestimento di Pier Luigi Pizzi che firma regia, scene e costumi. Un messaggio di denuncia del regista contro ogni tipo di totalitarismo, allestimento del Teatro dell’Opera di Roma che Pizzi ambienta in una Roma degli anni trenta.

“Di questo momento storico ho sfruttato le tensioni politiche e l’arroganza del potere – dichiara Pizzi, per la prima volta a Torre del Lago (che ha vestito i personaggi con costumi dell’epoca e immaginato Scarpia un gerarca fascista) -. I costumi aiutano gli interpreti a diventare il personaggio che interpretano”.

La vicenda si svolge all’interno di una scena monumentale e raffinata dominata dal bianco con al centro la cupola della Basilica di San Pietro e la Pietà di Michelangelo. Sul podio guida con sicurezza l’orchestra e il coro del Festival Puccini Enrico Calesso.

Floria Tosca sarà interpretata dalla soprano russa, nativa di San Pietroburgo Svetlana Aksenova, che calca per la prima volta il palcoscenico di Torre del Lago ma già acclamata nel ruolo su prestigiosi palcoscenici internazionali, mentre nei panni del pittore Mario Cavaradossi Ivan Magrì e nei panni del perfido Scarpia il grande baritono Roberto Frontali. A Completare il cast Cesare Angelotti William Corrò Il Sagrestano Giulio Mastrototaro, Spoletta Shohei Ushiroda, Sciarrone Alessandro Ceccarini Un carceriere, Ivan Caminiti, Un pastorello Carola Finotti Light designer e Assistente alla regia, Massimo Pizzi Gasparon Assistente costumista Lorena Marin Maestro del coro Roberto Ardigò Maestro del coro voci bianche Viviana Apicella

Lo spettacolo sarà replicato il 13 e 26 agosto.