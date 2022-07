Torna l’11 settembre la Zamp-eggiata sul Serchio di Anpana

11 settembre, una data purtroppo facile da ricordare perchè ricorrenza dell’attentato alle torri gemelle. Proprio in quella data, dopo due anni di sospensione, torna, a cura di Anpana Lucca, la prima e originale Zamp-eggiata creata, appunto, dall’allora presidente di Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, nell’ormai lontano 2011.

Iniziata, in sordina, con 12 iscritti, la Zamp-eggiata (o Zampeggiata) lungo il Serchio è diventata un appuntamento tradizionale del Settembre Lucchese, patrocinata dal Comune di Lucca e con un sempre numero crescente di iscritti provenienti da Lucca, Pisa, Garfagnana, Versilia ma, ultimamente, anche da turisti da fuori regione.

In occasione di questa decima edizione sarà presente, come testimonial dell’evento, il cantautore (e grande amante degli animali) Gatto Panceri che, negli anni Ottanta e Novanta, ha macinato successi su successi sia come cantante che come scrittore di brani per Bocelli, Mietta, Giorgia e tanti altri. La manifestazione, invece, sarà presentata dalla giornalista Debora Pioli. Anche in questo decennale ci saranno pacchi regalo per tutti i partecipanti e premi e coppe per Il cane più giovane, Il cane più anziano, Il cane residente più lontano, Il cane più somigliante al padrone, Il cane più simpatico e, per il secondo anno, in memoria del cane di un volontario cinofilo, il Trofeo Nora per il cane più grande.

“Malgrado qualcuno – dice Anpana – per contrastare questo evento del Settembre Lucchese, quest’anno abbia ideata una simile iniziativa, sempre sul fiume Serchio, quindici giorni prima della nostra originale e vera Zamp-eggiata, sfruttando, appunto, il medesimo termine Zampeggiata (solita pronuncia ma scritta senza trattino) noi andremo avanti sulla nostra strada, a testa alta, augurandoci di avere, anche per questa decima edizione, 80-100 cani partecipanti come le ultime edizioni”.

Prossimamente saranno forniti altri dettagli di questa tradizionale manifestazione del Settembre Lucchese. A tal proposito Anpana Lucca ricorda che sono aperte le pre-iscrizioni: basta telefonare al 366.2780347 o al 347.0111662.