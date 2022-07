“Questo album è tutto ciò che le mie mani, le mie orecchie e i miei occhi hanno raccolto negli ultimi anni. Ho scritto un album da solo per capire meglio forse chi sono, a che punto mi trovo e se c’è ancor vita dentro di me”. Dopo vent’anni a capo dei (meravigliosi) Ex-Otago, Maurizio Carucci racconta così il suo debutto discografico, Respiro, e la serie di date che martedì (2 agosto) lo porterà alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Il concerto avrà inizio alle 20,30. I biglietti – posto unico 23 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9,30/12,30 – 15,30/18; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo, dalle ore 19, presso la biglietteria della Fortezza delle Verrucole.

Viaggiatore e contadino, Maurizio Carucci passa la vita tra vigneti, orti, palcoscenici, musiche e parole. Respiro è un album sincero, lo specchio delle sue tante anime. Ogni brano è la tessera di un mosaico complesso: “Una possibilità, uno spazio vuoto, un deserto per ridisegnare il paesaggio intorno a noi, le nostre priorità, i nostri sogni”, per dirla con le parole dello stesso Carucci.

Il viaggio comincia con Metà Mattina, inno alla semplicità dei gesti quotidiani che ci porta dritti alle sonorità allegre di Planisfero, Silenzio e Genova Anni ‘90, brani energici ma intimi che ripercorrono il passato. Origini e Giorni Nostri spaziano tra elettronica e rock romantico. Suoni più tenui segnano la ballad Ritorno al Passato. Fauno è la prima pennellata della nuova identità artistica, seguito da Sto Bene, invito a gioire per la bellezza della vita che il cantautore celebra anche in Paura. L’ultima parola è lasciata a Uniti, perfetta per i sognatori, con il suo retrogusto nostalgico e la sua dimensione evocativa.

In programma in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, “Mont’Alfonso sotto le stelle” continua fino al 21 agosto. In arrivo Vinicio Capossela – nell’ambito di una due giorni dedicata a Ludovico Ariosto – Umberto Tozzi, Stefano Massini, Giorgio Panariello, Aka7even, Danilo Rea, Orchestra da Camera Fiorentina e tanti altri artisti. Programma completo sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Parcheggi

Alla Fortezza delle Verrucole è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza (orario: 18,30/23.30), a circa 6oo metri dall’ingresso. Il servizio di gestione di emergenza ed assistenza al pubblico è coordinato dall’ufficio comunale di Protezione Civile del comune di Castelnuovo di Garfagnana. Gestione logistica a cura dell’ufficio tecnico del comune San Romano in Garfagnana con il supporto di gruppo bolontario Fortezza di San Romano, Misericordia di Camporgiano e degli Autieri d’Italia – sezione Garfagnana.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583 641007). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.