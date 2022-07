Bernicchi (Buona Destra): “Per le grandi manifestazioni si pensi a ex Cantoni e Pulìa”

Summer Festival e grandi eventi, interviene La Buona Destra.

Il partito lucchese si domanda se Lucca sia ancora in grado di sostenere grandi manifestazioni, continuando a sfruttare i soliti spazi.

“Possibile – si chiede Pietro Bernicchi di Buona Destra Lucca – che nessuna amministrazione abbia guardato al di là della cerchia muraria, utilizzando spazi che ad oggi restano inutilizzati e che hanno tutte le caratteristiche per ospitare grandi eventi. Spazi che sono facilmente raggiungibili e che potrebbero essere riconvertiti, oltre a luogo per concerti, manifestazioni ed altro genere, anche come centri commerciali o spazi per convention, mostre ed anche musei”.

“Uno spazio – conclude Pietro Bernicchi – potrebbe essere quello dell’ex Cantoni o quello del mercato di Pulìa. Buona Destra Lucca esorta la nuova amministrazione comunale, dopo anni di immobilismo, a fare quanto di competenza per non lasciare inutilizzati spazi importanti per la città e per la comunità locale”.