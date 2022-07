È ripartito da Lucca, dopo uno stop per motivi di salute, il tour internazionale di Justin Bieber.

Il pubblico delle grandi occasioni (anche se meno rispetto all’esibizione di Blanco della scorsa settimana, circa 15mila i presenti), si è messo in coda, in alcuni casi fin da ieri, per ascoltare i più grandi successi nella scaletta dello show del cantautore canadese.

In tanti, soprattutto giovani e giovanissimi, hanno affollato festosamente gli spalti delle mura. Ad ascoltare i grandi successi, condensati in circa due ore di concerto. Da Somebody ad Anyone, passando per Hold On, Sorry, Yummy, Lonely fino a Baby e Peaches. Una carrellata di successi che non ha mancato di incantare il pubblico fino all’ultima nota.

Poi il deflusso, sotto gli occhi vigili del sistema della protezione civile e delle forze dell’ordine che, ormai rodato, ha permesso che tutto filasse liscio.

Ora, per il Summer Festival è tempo di bilanci e di programmazione per la prossima stagione. Stessa formula vincente? Ci sarà da superare qualche resistenza, soprattutto per il ritorno dei concerti sugli spalti delle Mura. Ma l’appuntamento è sicuramente per il 2023.

I concerti di Rrkomi e Mara Sattei

Foto Andrea Simi