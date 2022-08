Dedicato a Morricone il concerto d’estate della Filarmonica Gaetano Luporini

È dedicato al maestro Ennio Morricone il tradizionale concerto d’estate che la Filarmonica Gaetano Luporini terrà giovedì (4 agosto) nel piazzale della pieve di San Gennaro. Un tributo intenso ed emozionante che ripropone le celebri colonne sonore cinematografiche e non solo del grande compositore scomparso due anni fa.

Da C’era una volta in America a The Mission, da Per un pugno di dollari a La leggenda del pianista sull’oceano, con alcune vere e proprie sorprese musicali che la filarmonica diretta da maestro Giampaolo Lazzeri offrirà agli spettatori.

Guest vocalist sarà la cantante Andrea Celeste e la tromba solista Gabriele Betti.

Uno spettacolo che è stato proposto con successo anche sabato 30 luglio in Umbria, a Torgiano. “Una nuova trasferta fuori regione – sottolinea il presidente della Filarmonica Guido Sodini – che abbiamo affrontato con entusiasmo e che rappresenta un altro apprezzamento per una realtà musicale fortemente radicata nel territorio, ma che è aperta a collaborazioni in tutta Italia. Il tributo a Morricone, a cui lavoriamo da mesi, è da parte nostra un riconoscimento ad un grande artista che ha dato tanto alla cultura musicale del Paese”.

Il concerto del 4 agosto alla Pieve di San Gennaro è a ingresso gratuito e in caso di pioggia verrà annullato. “Sarà occasione – aggiunge Sodini – anche per ammirare i paramenti esterni della pieve recentemente restaurati a regola d’arte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca”.

La Filarmonica di San Gennaro dal 13 marzo 1894, data della sua costituzione, svolge la propria attività che non si è interrotta nemmeno durante i due conflitti mondiali. Fu intitolata nel 1908 al noto maestro lucchese Gaetano Luporini nominato già socio onorario nel 1896. Informazioni su www.filarmonicasangennaro.it.