Lucca Teatro Festival: ultimi due appuntamenti all’Agorà e a Ponte a Moriano

Ultimi due appuntamenti con i divertenti spettacoli per famiglia del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Oggi (2 agosto) alle 21 nel cortile del centro culturale Agorà ci sarà Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero: uno spettacolo di burattini tradizionali emiliani, rappresentato dal burattinaio solista Mauro Monticelli della compagnia Teatro del Drago di Ravenna. La storia, molto semplice, proviene da un vecchio canovaccio del burattinaio bolognese Angelo Cuccoli della metà dell’Ottocento: Fagiolino è diventato uno dei più ricchi del regno di Tracia, ma il Mago Norandino viene rifiutato come sposo dalla bella principessa Altea, che cade vittima di stregoneria.

Fagiolino aiutato dalla fata Alcina, andrà prima a rubar la nocciolina fatata al Diavolo Farfarello e poi a guarir la Principessa. In collaborazione con Comune di Lucca e Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi.

Giovedì (4 agosto) alle 21, nel giardino del Teatro Nieri di Ponte a Moriano Il segreto del bosco. Uno spettacolo con pupazzi, con protagonista una civetta che vuole fare la cantante in barba alla credenza che il suo proprio canto porti sfortuna. Con tenacia ottiene di esibirsi al Festival della canzone del canterino notturno, dove un pipistrello, preda preferita dalle civette, si innamora di lei. Il nobile sentimento porterà il protagonista a superare i limiti di specie e a salvare la propria amata caduta prigioniera di una banda di zanzare, impegnate in un vero e proprio colpo di Stato. Spettacolo di Claudio Massimo Paternò, con Ingrid Monacelli e Claudio Massimo Paternò; pupazzi e scenografia di Mario Mirabassi, direzione e messa in scena di Claudio Massimo Paternò, una produzione Compagnia Tieffeu insieme con Micro Teatro Terra Marique. In collaborazione con Comune di Lucca e Fita Comitato Provinciale di Lucca.

Fino al 5 agosto, campo libero al laboratorio teatrale gratuito per i ragazzi dai 12 ai 17 anni: Essere o non essere, dalle 10 alle 13. Prenotazione a: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Il festival gode del patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, della collaborazione della Provincia di Lucca / Cantiere Giovani, del Centro Culturale Agorà / Biblioteca Ragazzi, del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, della Fita Comitato Provinciale di Lucca e del Real Collegio.