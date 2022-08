Doppio appuntamento con l’organista Franz Josef Stoiber a Lucca e Camaiore

Secondo doppio appuntamento con un altro tra i più famosi e importanti organisti internazionali, Franz Josef Stoiber di Regensburg, una tra le cattedrali e diocesi più importanti della Germania e con una grande tradizione musicale .

Improvvisatore eccezionale, rettore della scuola di musica di Regensburg e docente universitario Stoiber suonerà la sera di venerdì (5 agosto) alle 21,15 nella chiesa della Badia in Camaiore, quindi domenica alle 18,30 nella cattedrale di San Martino.

A Camaiore il suo programma, particolarmente virtuosistico, sarà interamente dedicato a Bach con il Praeludium C-Dur (BWV 545/1), i corali Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 663) e Wenn wir in höchsten Nöten sein (BWV 641); quindi Fuge C-Dur (BWV 545/2); la Triosonata I Es-Dur (BWV 525: Tempo ordinario – Adagio – Allegro); il Praeludium und Fuga D-Dur (BWV 532); il corale Von Gott will ich nicht lassen (BWV 658) un’improvvisazione su temi dati dal pubblico con realizzazione di Praeludium, choral preludes and fugue.

A Lucca invece (novità assoluta) il concerto sarà invece interamente dedicato all’improvvisazione su temi dati dal pubblico e seguirà il seguente schema: Concerto italiano: Allegro – Adagio – Allegro; 3 Impressions: Preludio – Basso ostinato – Scherzando; Choral fantasy and fugue; 3 Choral preludes; Organsuite: Introduction, variations and final.

Per la prima volta dunque il pubblico lucchese potrà assistere ad un concerto interamente dedicato all’improvvisazione su temi dati. L’appuntamento si profila quindi come un’occasione unica nel suo genere.

A Camaiore è previsto un ticket di 5 euro; a Lucca l’ingresso è libero.