Lucca come un grande set a cielo aperto: a Palazzo Orsetti il produttore di ‘The revenant’

Lucca come un ‘grande set a cielo aperto’, proseguono gli incontri dell’amministrazione.

Questa mattina (3 agosto) il sindaco Mario Pardini ha incontrato in Comune, assieme a Nicola Borrelli e Cristina Puccinelli del Luccaa Film Festival uno dei produttori del film The Revenant, che è valso l’Oscar come migliore attore a Leonardo Di Caprio.

“Con Philip Lee – ha commentato il sindaco – A. Il cinema è uno degli assi da giocare sul tavolo delle politiche culturali e promozionali e abbiamo intenzione di mantenere la promessa di far diventare Lucca un grande set a cielo aperto”.