A Brandeglio musica con la banda Putiferio

Il prossimo 14 agosto a Brandeglio in piazza Santa Maria è in programma una serata con il gruppo lombardo Banda Putiferio con lo spettacolo JaGaFo’.

Si tratta di canzoni tratte dal vasto e intramontabile repertorio di Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo. Da La Nave a Ho visto un re passando per L’Armando e Il canto degli Italioti. Una carrellata di brani più o meno famosi che hanno costruito le fondamenta della cultura milanese ed anche nazionale nei generi mai sopiti del cabaret, il teatro canzone e il teatro sociale. Gli anni contemplati sono dai primi anni ’60 sino alla fine dei 70’.

Banda Putiferio è portatore sano di concerti incentrati su temi sociali con inflessioni gaudenti. Nelle produzioni uscite sino ad oggi si è creato un Collettivo Putiferio che ha visto susseguirsi, tra gli altri: Andrea G. Pinketts, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Bebo Storti, Daniele Sepe, Dario Fo e Franca Rame, David Thomas, Ivano Marescotti, Lia Celi, Lucia Vasini, Mauro Ermanno Giovanardi, Michele Serra, Nicoletta Vallorani, Roberto Brivio, Roberto “Freak” Antoni, Steve Piccolo. In questi anni è stato segnalato come gruppo Antimafia dal festival Musica contro le mafie e ha vinto il premio Romagna Mia 2.0, come miglior gruppo di neo-liscio sulla rete.