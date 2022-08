Nuovo atteso appuntamento, sabato (6 agosto) alle 18,30, con le visite guidate gratuite alla mostra di Pablo Atchugarry, uno dei più importanti esponenti della scena artistica contemporanea internazionale, insieme al curatore Gian Guido Grassi.

Fino al 4 settembre Lucca ospita infatti Il risveglio della Natura, in un allestimento diffuso lungo un percorso che si snoda all’interno della cerchia muraria cinquecentesca, le vie del centro, i sagrati delle chiese più importanti della città e due sedi espositive indoor. L’esposizione, a cura di Gian Guido Grassi, organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dalla Fondazione Lucca Sviluppo e dall’Associazione Start – Open your eyes, con il contributo del Comune di Lucca, sarà adesso arricchita da un calendario di speciali visite guidate, sempre ad ingresso gratuito.

Foto 2 di 2



Per prenotarsi basta inviare una mail a: mostre@fondazionebmluccaeventi.it il ritrovo è previsto dieci minuti prima della partenza al Palazzo delle Esposizioni, in piazza San Martino.

I prossimi appuntamenti saranno in orario serale, in occasione della Notte Bianca di sabato 27 agosto, con partenza alle 19 e alle 21,30. In questo caso le visite sono organizzate dalle guide turistiche abilitate del territorio, prenotabili con e mail a: mostre@fondazionebmlucca.it. Il ritrovo è fissato 10 minuti prima della partenza al Palazzo delle Esposizioni.

La mostra, che ha ottenuto il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio di Confindustria Toscana Nord e Cna di Lucca, raccoglie 45 opere, fra marmi, bronzi e opere lignee, esposte in parte nel Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in parte nella Chiesa dei Servi, e con suggestive ambientazioni in diverse piazze del centro storico.