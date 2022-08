Canto degli alberi, all’Orto botanico il concerto flauto e arpa di Lazzareschi e Solinas

Venerdì (12 agosto) alle 21,15 nuovo appuntamento all’Orto botanico per Canto degli Alberi, l’iniziativa inserita nel Vivi Lucca e organizzata dalla Federazione lucchese associazioni musicali. Protagonisti saranno il flauto e l’arpa grazie al viaggio lungo tre secoli del concerto animato da Michelangelo Lazzareschi e Andrea Solinas.

Due giovani interpreti che hanno un curriculum notevole, iniziato con una solida formazione accademica e professionale che poi si è sviluppato nel tempo, con una ricca attività concertistica sia come solisti che come componenti di orchestre ed ensemble da camera. Il programma proposto è molto vario e spazierà dal repertorio barocco a quello contemporaneo e comprenderà anche l’esecuzione della sonata di Nino Rota per flauto ed arpa.

L’ingresso all’Orto botanico è 3 euro mentre l’accesso al concerto è consentito su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti sulla piattaforma Summae (clicca qui).