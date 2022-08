Grande successo lo scorso sabato (6 agosto) per il concerto organizzato dall’associazione Sui Passi di Puccini, accolto dai Lucchesi nel Mondo nella piazzetta antistante il museo pucciniano di Celle. Una serata dedicata a Puccini e Mascagni che ha fatto risuonare nel suggestivo luogo arie indimenticabili. Presenti, oltre a molti soci e simpatizzanti delle Associazioni coinvolte, anche il Presidente della Fondazione Banca del Monte, Andrea Palestini, il Sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e l’assessore Fabio Barsanti in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Lucca.

La realizzazione di momenti musicali presso Celle dei Puccini si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del Museo che vedrà ad ottobre l’inaugurazione di una sala polivalente per conferenze, mostre e piccoli concerti in quella che era la cantina di Casa Puccini, attività già in parte programmate grazie alla collaborazione con artisti e fotografi nata nell’ambito del progetto Una porta per l’arte, alle relazioni con gli altri musei pucciniani e mettendo in rete i contatti locali ed internazionali della stessa associazione.

Questo ulteriore intervento di adeguamento e arricchimento del museo e delle sue strutture si inserisce nel più ampio impegno della Lucchesi nel Mondo che già da alcuni anni, con il sostegno degli enti, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nonché grazie alla generosità della Famiglia Romei, sta lavorando alla riqualificazione del Museo nell’ottica delle prossime celebrazioni del 2024 che vedranno Celle ed il Museo stesso al centro delle manifestazioni. Proprio a Celle infatti Puccini ebbe occasione di fare la sua ultima uscita pubblica per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Pescaglia con una cerimonia che si svolse davanti alla casa dei suoi avi, oggi museo pucciniano.