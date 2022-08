“L’albero di Nina”, a Pietrasanta uno spettacolo per bambini

Uno spettacolo di pupazzi, sugli alberi, si tiene a Pietrasanta per il festival I Musei del Sorriso, organizzato dal sistema museale territoriale della provincia di Lucca.

Per i più piccoli, venerdì (12 agosto) alle 21,30 nel Giardino Barsanti del complesso Sant’Agostino a Pietrasanta va in scena L’albero di Nina, a cura dell’associazione La noce a tre canti e dei Musei civici di Pietrasanta (Museo Padre Eugenio Barsanti, Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi, Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci, Casa natale Giosue Carducci).

L’albero di Nina è uno spettacolo di narrazione con attore e pupazzi di e con Stefania Luisi. Nina è una bambina che vive in un paese dove non esistono alberi. Un giorno, per magia, caso o fortuna, si ritrova in tasca una mela. Nina capisce subito che quel coso rosso e tondo racchiude un mistero e per scoprire quel mistero si mette in viaggio… Durante il viaggio incontrerà un pesciolino, una mucca, un corvo ed una stella che le racconteranno, in cambio di uno spicchio di mela, diverse storie di alberi. E sarà proprio da questo scambio, che sazia due fami, che nascerà l’Albero di Nina. È l’Albero di Nina, tutto quello che vuoi che sia. Tre gradini sui quali salire per arrivare fino alle stelle, per sedersi, riposare, raccontare….