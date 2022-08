Nella chiesa di San Benedetto in Gottella la mostra di Dario ‘Lustro’ Barsotti

Conto alla rovescia a Lucca per la mostra d’arte del pittore Dario ‘Lustro’ Barsotti. L’esposizione delle opere figurative e astratte de il Lustro, molte a tema Lucca, durerà dal 17 agosto al 3 settembre nella Chiesa di San Benedetto in Gottella – sede della Confraternita dei Legnaioli – in piazza Bernardini a Lucca.