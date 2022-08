Nuovo appuntamento con il mercato artigianale in piazza Napoleone a Lucca per i giorni intorno a Ferragosto (12, 13, 14 e 15 agosto), organizzato da Creart Cna e Piazza in Arte di Nadia Moriconi.

Come sempre sarà un successo di pubblico, soprattutto straniero, che in quei giorni affollerà la città. Saranno presenti banchi con manufatti pregiati di ogni genere e materiale: maglieria, sartoria, pelletteria, lavorazione del legno, cappelleria, ceramica, aziende Bio e tanto altro ancora.