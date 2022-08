Ultimi due appuntamenti del 2022 con gli spettacoli per famiglia del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. Il festival, come già accaduto lo scorso anno, esce dai confini provinciali e porta le produzioni fuori regione, promuovendo il nome di Lucca come città dei bambini.

Quest’anno gli spettacoli sono approdati in Umbria con due rappresentazione cha hanno riscosso grande successo. Il 28 e il 30 luglio il Lucca Teatro Festival è approdato in trasferta prima all’Arena del Borgo Bello a Perugia, dove ha portato in scena lo spettacolo Alice attraverso lo specchio, nell’ambito della rassegna Figuratevi Festival e poi in piazza San Benedetto a Norcia con Chi aiuta Pierino?, nell’ambito della rassegna Estate Nursina.

Gli appuntamenti con il Lucca Teatro Festival in Tour chiuderanno il primo settembre con una nuova rappresentazione a Perugia dello spettacolo Chi aiuta Pierino?, nell’ambito della rassegna Figuratevi Festival.