La ‘Turandot’ di Daniele Abbado torna in scena a Torre del Lago

Il capolavoro incompiuto del teatro musicale del ‘900 Turandot torna in scena a Torre del Lago domani (12 agosto) nell’allestimento di Daniele Abbado per il Festival Puccini con il finale di Luciano Berio.

La vicenda si svolge nella Cina di mille anni fa dove la principessa Turandot, turbata da una storia di violenza decide di vendicarsi proponendo agli uomini una crudele sfida: solo chi sa rispondere a tre suoi indovinelli potrà diventare suo sposo, ma se si accetta la sfida e non si risponde, c’è il taglio della testa. Il principe Calaf (di cui è innamorata la umile Liù), giunto da terre lontane, si innamora a prima vista di Turandot. Scioglie gli indovinelli e chiede alla crudele principessa di scoprire il suo nome e la sua origine prima dell’alba. Turandot fa mettere a ferro e fuoco la città e fa uccidere Liù per mantenere il segreto. Ma improvvisamente scopre cos’è l’amore e si scioglie dal suo ghiaccio.

La favola cinese musicata da Puccini rimasta incompiuta per la sua prematura scomparsa torna in scena nella co-produzione con il Teatro Goldoni di Livorno affidata a Daniele Abbado che ha immaginato per questa Turandot una storia dal sapore favolistico, senza tempo e per questo propria di ogni tempo. Anche del nostro tempo. Un’idea registica che lo scenografo ha sposato e interpretato nelle belle scene ideate da Angelo Linzalata e realizzate dagli artisti del Carnevale di Viareggio e che si ritrova anche nei costumi di Giovanna Buzzi. Daniele Abbado ha visto in Turandot, capolavoro del novecento, un’opera di straordinaria modernità; una modernità ancora più esaltata dal finale che Luciano Berio ha composto nel 2001 per l’opera del Maestro rimasta incompiuta a causa della prematura scomparsa.

Nel ruolo del titolo ritroviamo (Karine Babajanyan) al suo debutto in uno dei più arditi ruoli pucciniani, la dolce Liù, (Emanuela Sgarlata Calaf (Theodor Ilincai). Sul podio dell’Orchestra del Festival Puccini, il direttore d’orchestra Michele Gamba, bacchetta di talento sale per la prima volta in questa edizione sul podio del Festival Puccini. Il coro del Festival Puccini è istruito da Roberto Ardigò, Chiara Mariani dirige il coro voci bianche del Festival Puccini. Sulla scena le traduzioni in cinese tratte dalle parole del libretto sono a firma di Giuseppe Avino.

Turandot sarà in scena al Festival Puccini 2022 in replica il 20 agosto.