Miss Miluna Toscana, sesto posto per la 20enne di Lammari Sofia Bianchini

In piazza della Repubblica a Poppi ieri sera (11 agosto) è stata incoronata Miss Miluna Toscana. A vincere il concorso è stata India Piccinetti di Abbadia San Salvatore mentre la studentessa 20enne Sofia Bianchini di Lammari si è classificata sesta, prendendo così l’ultima fascia.

La concorrente abbadenga ha prevalso sul gruppo delle altre 24 finaliste regionali e conquistato il primo dei sette titoli satellite in palio per la

Toscana e acquisendo così il diritto di partecipare oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma per venerdì 2 settembre a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali.

La manifestazione denominata Donne e Motori appuntamento longevo nel cartellone degli eventi del Casentino è stata organizzata dalla scuderia Etruria Racing e scuderia Tuscany Sport Service con la collaborazione dell’amministrazione comunale e il contributo di vari sponsor

locali e ha visto affluire in piazza della Repubblica il pubblico delle grandi occasioni. Laborioso il lavoro della giuria della serata presieduta da Cristiano Fiorini presidente della scuderia Tuscany Sport Service e da Paolo Volpi presidente dell’associazione sportiva Scuderia Etruria Racing nel dover selezionare tra il numeroso e qualificato gruppo di concorrenti in gara la vincitrice del titolo regionale in palio della serata.

La prima classificata è stata premiata da Cristiano Fiorini e Paolo Volpi ed ha ricevuto dal signor Sabatino Consumi della gioielleria Consumi di Ponte a Poppi il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. Gradito da parte del numeroso pubblico presente l’intervento durante la manifestazione dell’avvocata Silvia Bartolini presidente de Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking a favore delle vittime di atti persecutori.