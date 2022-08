Cinema a Villa Bottini: una serata con Ivan Cotroneo e l’attrice Carlotta Natoli

EstatecinemA con le sue proiezioni sotto le stelle nel parco di Villa Bottini prosegue fino all’11 settembre, con quattro settimane di prime visioni, programmazioni inedite e special event con il cast in sala per presentare il film in anteprima a Lucca. Un programma variegato che propone film per ragazzi di prima visione, come Minions 2 (31 agosto) e Dc League of Super-Pets (7 settembre), i migliori film italiani usciti in sala nei mesi scorsi, quali Nostalgia, con un fantastico Pier Francesco Favino, Ennio, diretto dal maestro Giuseppe Tornatore, Corro da te, ironica commedia con Favino e Miriam Leone.

Sempre in tema di cinema italiano, venerdì (26 agosto) ci sarà uno special event con il regista Ivan Cotroneo e l’attrice Carlotta Natoli, autore e interprete del film presentato in anteprima a Lucca 14 giorni. Cotroneo e Natoli presenteranno il film in sala e saranno disponibili per domande da parte del pubblico. Il film, un’opera inedita per la sala cinematografica, in arrivo in autunno, affronta la quarantena di Marta e Lorenzo che sono sposati da dodici anni e in crisi da un giorno. Marta ha scoperto che Lorenzo la tradisce, Lorenzo ha deciso di raggiungere l’amante. Ma fuori piove un mondo freddo e una pandemia che li costringe in casa. Condannati senza appello alla cattività, dovranno fare i conti tra il soggiorno e la camera da letto. La guerra è dichiarata e al quattordicesimo giorno ne resterà soltanto uno. Una commedia che richiama ai migliori film di genere quali Carnage di Roman Polanski, ben interpretati dai due protagonisti, che sono una coppia anche nella realtà. Un appuntamento imperdibile cui seguiranno nelle edizioni future nuovi eventi con il cast dei film proposti a Villa Bottini. Prevendite per la serata online su www.luccacinema.it

La notte bianca, sabato 27 agosto, al cinema è all’insegna di una icona della musica, Elvis, proposto in versione italiana ma le cui canzoni sono rigorosamente in versione originale.

Gran finale, nei primi giorni di settembre con i film di due maestri del cinema, David Cronenberg in sala con Crimes of the future (4-5-6 settembre), presentato a maggio al Festival di Cannes, e Gianni D’Amelio che dall’8 settembre sarà sul grande schermo di EstatecinemA con il suo Il signore delle formiche, in contemporanea con la presentazione in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La biglietteria apre tutti i giorni alle 20,30, con inizio spettacolo alle 21,20, ma è possibile acquistare online i biglietti per gli spettacoli di tutto il mese sul sito www.luccacinema.it senza sovrapprezzo; i posti sono numerati e consente di evitare ogni fila al botteghino avendo il posto riservato così come scelto da casa. Nel parco di Villa Bottini ogni sera, durante le ore di apertura del cinema, è attivo un punto snack dove poter acquistare bibite e gelati, patatine e popcorn.