Notte Bianca, ci sarà anche il nuovo spettacolo di Matteo Cesca

Va avanti il conto alla rovescia in vista della Notte Bianca di Lucca, in programma sabato (27 agosto) in centro storico, Quest’anno, fra i tanti appuntamenti c’è anche un graditissimo ritorno: è quello di Matteo Cesca, comico lucchese “doc” che oltre a non aver certo bisogno di presentazioni, è anche un amico della festa, di cui fu già protagonista qualche anno fa. Assieme al maestro Meme Lucarelli, Matteo stavolta sarà mattatore di Manca solo il titolo, spettacolo comico – musicale in programma a partire dalle 22 sotto il loggiato di Palazzo Pretorio.

Altro graditissimo ritorno è poi quello dei Moruga Drum, street percussion band che mescola allo stile afro-brasiliano della batucada altri generi come funk, rock, drum’n’bass. Per la terza volta immancabili protagonisti della Notte Bianca, la sera del 27 agosto i Moruga si sposteranno lungo vie e piazze del centro storico, facendo impazzire il pubblico con il loro ritmo travolgente.

Per conoscere il programma completo della manifestazione è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it

