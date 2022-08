Questioni di…Stili, alla Casermetta Santa Croce il concerto di Piero Gaddi Quartet

Riparte nella Casermetta di Santa Croce il secondo appuntamento della rassegna curata dal musicologo Renzo Cresti Questione di…Stili, giunto alla dodicesima edizione.

Appuntamento il 23 agosto alle 21 con il concerto di Piero Gaddi Quartet e la partecipazione straordinaria del chitarrista Bjørn Vidar Solli, musicista e compositore norvegese di fama internazionale, ha suonato in varie parti del mondo compreso New York dove ha registrato Cd con i grandi musicisti della scena jezzistica.

La musica originale del quartetto di Gaddi affonda le radici in molteplici culture, in essa troviamo: il suono e gli elementi costruttivi della musica colta, il jazz contaminato con le musiche delle culture popolari europee e latino americane, la cultura pop-rock e la musica da film. Sperimentare fusioni e connessioni tra i generi e le culture più disparate è il terreno sul quale si misura il quartetto. E’ musica che evoca differenti paesaggi e molteplici sensazioni cercando di sfruttare l’intera tavolozza timbrica e dinamica a disposizione. Il dialogo e l’interplay tra i musicisti è assolutamente prioritario per trasmettere al pubblico l’energia e la freschezza necessaria per coinvolgimento e la comunicazione. L’esperienza e la grande sensibilità dei musicisti riesce a dare una forma coerente alle composizioni di Gaddi lasciando un’impronta di unicità alla musica che il quartetto esprime nelle performance. La formazione ha già suonato in rassegne quali Pisa Jazz, Spejazz, Trentino Jazz.

Piero Gaddi, di formazione classica, dopo il diploma si è perfezionato a Siena Jazz e successivamente diplomato in jazz al conservatorio di Livorno col massimo dei voti. Ha suonato tra gli altri con Mike Turk, Ivan Mazuze, Bjorn Vidar Solli, Tom Lorenz, Paolino Dalla Porta, Alessandro Fabbri, Fabio Morgera, Pietro Tonolo, Marco Micheli, Marco Tamburini, Scott Hamilton, Raciel Torres, Francesco Ponticelli, Ruben Chaviano, Helder Gonzaga, Bernardo Guerra, Stelio Mondlane. Attualmente insegna pianoforte jazz nei conservatori di Livorno e di La Spezia. Coordina il dipartimento jazz di La Spezia.