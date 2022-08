Alla Notte Bianca di Lucca ci sarà anche il Sunshine Gospel Choir

Prosegue il conto alla rovescia in vista della Notte Bianca di Lucca, in programma sabato (27 agosto) in centro storico.

Come da tradizione, l’evento di punta della serata si svolgerà a mezzanotte in piazza San Martino e vedrà ospite il Sunshine Gospel Choir. Composto da ben 44 elementi, fu protagonista nel 2020 del fortunato programma televisivo Italia’ s Got Talent, sbalordendo il pubblico con le sue magnifiche esibizioni.

Lo spettacolo – a ingresso libero – rientra nel Gospel Show Summer 2022 del coro proveniente da Torino, pronto a proporre un vasto repertorio all’insegna della musica religiosa afroamericana. Uno spettacolo assolutamente da non perdere, che avrà come suggestivo sfondo la cattedrale di San Martino.

Per conoscere il programma completo della manifestazione è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata.

Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile naturalmente anche seguire la pagina Facebook ufficiale della manifestazione Notte Bianca Lucca. La manifestazione è organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Banco Bpm, Ego Wellness e Nuova Comauto.