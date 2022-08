Fossi dell’arte, a settembre e ottobre gli ultimi due appuntamenti

Fossi dell’arte, ultimi appuntamenti in centro storico in programma il 10 settembre e l’8 ottobre dalle 16,30 alle 21,30.

Quarta edizione per promuovere una parte della città poco conosciuta come via del Fosso dell’evento organizzato da Arci Lucca e Versilia, con il pittore lucchese Fabrizio Barsotti, da sempre impegnato nella promozione dell’area attraverso la sua pittura.

Gli oganizzatori del collettivo Vivi i Fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni, e Alessandro Sorbera ringraziano il Comune di Lucca che ha inserito l’evento nel calendario degli eventi Vivi Lucca.

Per partecipare gli artisti interessati possono contattare Fabrizio Barsotti al 393.7498290.