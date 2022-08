Successo per la ciclostorica La Vinaria da Marlia a Lucca e ritorno

Un grande successo per l’evento vintage sulle due ruote. Oggi si è svolto il clou della ciclostorica La Vinaria. Appassionati delle due ruote si sono radunati da questa mattina al mercato di Marlia per i percorsi previsti da compiere rigorosamente con mezzi e vestiario precedenti all’avvento della tecnologia e dei materiali avveniristici.

Il gruppo ha prima fatto colazione con latte e brioche in piazza Anfiteatro a Lucca. Ristoro poi alla tenuta la Badiola, poi la prosecuzione per Matraia dove si è tenuto un altro ristoro. Il percorso corso si è proseguito verso Segromigno in Monte, per il percorso lungo si è andati alla chiesa di Tofori per arrivare in piazza del Comune di Porcari. All’arrivo pasta party per tutti i partecipanti al mercato di Marlia.

A fine manifestazione le premiazioni per l’atleta “meno leggero” e per l’atleta “meno pesante” e l’assegnazione del trofeo Luciano Berruti alla bicicletta più bella in stile anni Venti. Alla squadra più numerosa è andato il trofeo Roberto Silva.

Il sindaco di Capannori e presidente della Provincia Luca Menesini ha partecipato all’evento, l’assessore comunale allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti ha portato un saluto ai partecipanti: “Una manifestazione – ha detto – che unisce sport, tradizione, il territorio e i suoi prodotti. Che sia la prima di una lunga serie”.