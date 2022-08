Dai libri allo spettacolo gioco: a Pietrasanta settimana di incontri con ‘I musei del sorriso’

Uno spettacolo gioco per i ragazzi, un libro che spiega l’Europa ai più giovani e la presentazione di un romanzo che rende protagoniste le librerie. Sono tre gli appuntamenti di questa settimana a Pietrasanta, a ingresso libero, per il festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

Mercoledì (24 agosto) alle 21,30 nel Giardino Barsanti del Complesso Sant’Agostino si presenta il libro La libraia tascabile di Cristina Canio (ed. Rizzoli), organizzato in collaborazione con la libreria Nina di Pietrasanta e i Musei civici di Pietrasanta (Museo Padre Eugenio Barsanti, Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi, Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci, Casa natale Giosue Carducci). Cristina Canio al lavoro di libraia ha affiancato, negli anni, quello di consulente editoriale e formatrice di librai.

Una mattina d’autunno, in libreria arriva la mail di Alberto, un anziano cliente, con dentro l’identikit di una donna. “Non so niente di lei, se non che porta una borsa molto grande, verde acqua, in cui rifugia gli occhi e le mani quando qualcuno la guarda. Cerca qualcosa e non lo trova mai, secondo me fa solo finta, per non incrociare lo sguardo degli altri”. Alberto sa che Cristina, la sua libraia, saprà trovare il libro giusto per questa donna schiva. E sa che quel libro, come una mano tesa, aprirà la porta a un incontro. Le librerie sono posti così: che a tintinnare sia la porta d’ingresso o la notifica di un messaggio dei lettori, da lì passano i fili di molte vite che intessono con i libri la tela invisibile di nuove storie.

Per i ragazzi e le loro famiglie, giovedì (25 agosto) alle 21,30 nel Giardino Barsanti del Complesso Sant’Agostino a si presenta il libro L’Europa spiegata male di Francesco Muzzopappa, organizzato in collaborazione con la libreria Nina e coi Musei civici di Pietrasanta (Museo Padre Eugenio Barsanti, Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi, Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci, Casa natale Giosue Carducci). Muzzopappa è uno tra i più conosciuti e apprezzati copywriter italiani. Per Fazi Editore ha pubblicato i romanzi Una posizione scomoda (2013), Affari di famiglia (2014), Dente per dente (2017), vincitore del Premio Troisi, Heidi (2018). Per De Agostini ha pubblicato diversi libri destinati ai più piccoli, affermandosi anche come scrittore per ragazzi (Premio Selezione Bancarellino 2021 per Il primo disastroso libro di Matt).

Se uno ha un jet privato per girare tutta l’Europa per conto proprio, non c’è bisogno di leggere questo libro. Se invece uno il jet non ce l’ha, oppure è in riparazione dal meccanico, questo è il libro giusto! Contiene: risate, un poster da appendere con tutte le bandiere, mappe geografiche accurate, ancora bandiere da colorare, giochi enigmistici, un’esilarante caccia al tesoro, specchietti illustrativi saputelli e permalosi e cose che nessuno sa dell’Unione Europea! Cosa faresti se qualcuno ti proponesse di fare un viaggio straordinario e soprattutto gratis in giro per le meravigliose città d’Europa? Età di lettura: da 11 anni.

Per i più piccoli, venerdì (26 agosto) alle 21,30 nel Giardino Barsanti del Complesso Sant’Agostino va in scena uno spettacolo gioco liberamente ispirato a La Storia Continua di Michele Ende, con Paolo Simonelli, Laerte Neri, Marica Bonelli, organizzato da Coquelìcot Teatro, in collaborazione coi Musei civici di Pietrasanta. La storia continua, è uno spettacolo interattivo, che attinge alle tecniche tipiche del Libro Game.

Gli spettatori saranno trasportati all’interno dell’immaginario de La Storia Infinita. Solo grazie all’interazione col pubblico sarà possibile salvare Fantàsia dall’avanzare del Nulla. L’immaginazione, l’improvvisazione attoriale e il coinvolgimento degli spettatori saranno gli elementi di questo spettacolo-gioco dai molteplici possibili sviluppi. Un progetto nato in collaborazione con Lucca Comics & Games 2019 e presentato al Salone di Torino. Regia e produzione di Coquelìcot Teatro; drammaturgia: Laerte Neri, Paolo Simonelli; costumi: Labart Laura Bartelloni; scene: Sara Violante, Marica Bonelli, Laura Bartelloni; consulenza Artistica Ruta Papartyte; tecnico audio, luci: Matteo Lunardi. Lo spettacolo-gioco nasce da un progetto con Lucca Crea e debutta nel 2018 durante le cinque giornate di Lucca Comics & Games.