Evento sulle Mura del 10 agosto, Francigena International Arts Festival: “Disponibili a collaborare”

Il Francigena International Arts Festival, manifestazione che promuove la musica classica e sinfonica e che attrae ogni anno centinaia di studenti da tutto il mondo con masterclass di alto livello, ha condiviso le parole di Fabrizio Datteri, che ha collaborato in passato con questa istituzione culturale e musicale, in relazione alla iniziativa E lucevan le stelle.

“Fabrizio Datteri ha parlato a titolo personale – dicono Marco Lardieri e Rosella Isola (recente candidata consigliera per Raspini nella lista Lucca Futura, ndr), che dirigono questo importante evento culturale e musicale giunto alla undicesima edizione – ma noi siamo del tutto d’accordo con quanto ha affermato. Cogliamo l’occasione per dire pubblicamente che, per quanto ci riguarda, abbiamo apprezzato molto questa iniziativa che ha fatto parlare di Lucca. Sicuramente è vero che abbiamo proposto qualche anno fa, per primi, una analoga configurazione musicale delle Mura, ma non abbiamo problemi di primogenitura. Quindi non possiamo che fare complimenti a chi ha realizzato il 10 agosto questa iniziativa che ha portato la musica sulle Mura e ci mettiamo a disposizione per il prossimo anno. Se ci fosse bisogno di noi e della nostra struttura, ormai consolidata e in grado di coinvolgere artisti di fama mondiale, come è accaduto quest’anno con la pianista ucraina Valentina Lisitsa e tanti altri, siamo certamente nelle condizioni di assicurare la nostra collaborazione”.

Il vertice del Francigena International Arts Festival, collegato alla prestigiosa Scuola di Musica Geminiani di Altopascio, è soddisfatto della parte musicale della manifestazione appena conclusa “dal punto di vista tecnico è stata una edizione importante e con una notevole partecipazione di studenti da tutto il mondo – concludono Isola e Lardieri – anche se, rispetto al passato, mediaticamente, abbiamo forse avuto meno riconoscimenti di quanto meritasse il cartellone e la qualità dei concerti che abbiamo proposto. Stiamo già pensando alla prossima edizione, che proporrà ancora, certamente, uno standard qualitativo elevato, come ben sanno tutte le persone che hanno assistito ai nostri concerti anche in questa undicesima edizione”.