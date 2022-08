Uno spettacolo lirico-teatrale ironico e divertente è la proposta di Animando per venerdì (26 agosto) alle 21 sul palco di Real Collegio Estate, nel chiostro antico di Santa Caterina.

Si intitola Waw – We are women ed è l’ultimo lavoro firmato da Nicola Fanucchi, regista lucchese affermato a livello internazionale. Per questa prima d’eccezione in scena ci saranno la mezzosoprano afghana, Mashal Arman, e la soprano Antonella Biondo. Al pianoforte il giovane maestro Stefano Teani.

Foto 3 di 3





Waw è la storia dell’incontro tra due artiste che, tra celebri arie liriche, si raccontano e riflettono, con leggerezza e sottile umorismo, su quanto da sempre sia faticoso e complicato essere donna.

In programma ci sono arie di Puccini (Turandot), Bizet (Carmen), Gounod (Romeo et Juliette), Delibes (Lakmé), Rossini (Il barbiere di Siviglia), Mozart (Le nozze di Figaro) e Bernstein (Candide).

Le scenografie sono curate dalla giovanissima Claudia Castriotta che, dopo il diploma all’Accademia di Belle arti di Firenze, ha già firmato diversi allestimenti: l’ultimo, a giugno, per lo spettacolo Archivio degli universi possibili di Filippo Timi.

I biglietti per Waw – We are women sono in prevendita sulla piattaforma Oooh.Events al link (clicca qui).

Il cast

Mashal Arman è una delle più celebri cantanti afghane. Esiliata in Europa con la famiglia, ha compiuto studi musicali in Svizzera e Stati Uniti. Alterna la sua attività artistica fra il canto lirico, il teatro musicale e la conservazione della musica popolare afghana. Ha cantato in tutto il mondo e appare regolarmente in trasmissioni televisive in Asia e in Europa. Nel 2022 è stata, fra l’altro, Carmen in una fortunatissima tournèe teatrale per la regia di Omar Porras.

Antonella Biondo si è diplomata in canto lirico al Conservatorio di Cosenza, perfezionandosi con grandi nomi della lirica italiana. Ha al suo attivo prestigiose produzioni liriche fra cui, recentemente, Suor Angelica e Gianni Schicchi per la regia di Denis Krief. È vincitrice di numerosi concorsi.

Stefano Teani, pianista, compositore e direttore d’orchestra, ha compiuto i suoi studi all’Issm Boccherini di Lucca e si è perfezionato in prestigiose istituzioni internazionali. Collabora stabilmente con diversi teatri in Europa. Ha diretto vari ensemble e formazioni orchestrali, fra cui l’Orchestra dell’Issm Boccherini, l’Orchestra da camera del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Toscana classica, l’Orchestra sinfonica di Sanremo e la Filharmonia Kameralna (Polonia). È direttore musicale dell’Orchestra sinfonica della Versilia.

Nicola Fanucchi svolge una prestigiosa e poliedrica attività artistica internazionale. Artista pluripremiato, ha condiviso il palco con grandi nomi del panorama teatrale internazionale, firmando regìe in Italia, Svizzera, Corea. Questa estate ha curato, insieme con Cataldo Russo e Franco Trinca, una riuscitissima edizione de La cambiale di matrimonio di Rossini a Ginevra nonché una rivisitazione di Tosca di Puccini per il Teatro del Giglio di Lucca.