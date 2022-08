Alla Lym Academy le audizioni per partecipare al corso di canto per ragazzi

Con la nascita del coro per giovani alla Lym Academy di Lucca si apre finalmente un’occasione per i ragazzi e le ragazze, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, che amano cantare e ballare.

Le lezioni, tenute dal maestro Vijay Pierallini, spazieranno dal classico al pop-moderno e impegneranno i partecipanti per un’ora e mezzo alla settimana. Per la Lym Academy il corso non sarà solo un percorso di educazione alla musica ma anche uno sviluppo dal punto di vista sociale e personale. Grazie alla conformazione del coro, che per sua natura unisce le persone, crea forza e instaura reciproco rispetto, i coristi potranno anche sviluppare il senso dell’amicizia e del lavoro di gruppo, utile per portare avanti non solo concerti ed eventi, ma anche progetti di solidarietà, insieme e individualmente.

Le lezioni saranno accessibili unicamente previa partecipazione all’audizione con il maestro Pierallini di domenica 11 settembre dalle 15 nella sede della Lym Academy

Per iscrizioni e ulteriori informazioni scrivere a info@lymacademy.it o contattare il numero 3470338994.