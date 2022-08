Non c’è cosa più dolce di Francesca Sensini sarà presentato sabato (27 agosto) alle 17 alla Fondazione Ricci di Barga. Il volume, edito da Il melangolo, raccoglie le lettere intercorse tra Giovanni Pascoli ed Emma Corcos.

“Gentile Ignota, nessuna gioia maggiore, anzi nessun’altra gioia è serbata al povero scrittore italiano, che quella che io ho avuto da lei. Sorprendere una conversazione sul fatto vostro e sentire che non si dice male, anzi si dice molto bene di voi… non c’è cosa più dolce”.

“Tra Giovanni ed Emma – spiega l’autrice – si instaura un dialogo che contende alle convenienze e alle formalità uno spazio umano suo proprio, dove ammirazione, amicizia e amore si intrecciano e sono espressi con luminosa franchezza, buttati con grazia determinata – quasi dei sassolini di richiamo segreto a una finestra illuminata ma tenacemente chiusa – addosso a un uomo che, da anni ormai, non fa altro che schivare alla meglio gli assalti ricorrenti delle passioni del giovane ‘ardente’ che pure è stato. Con la bellezza della verità, la sua evidenza umana e amorosa, Emma, ‘la gentile Ignota’ tira verso di sé, per il lembo della giacca un po’ stropicciata, il corpo vivo del poeta e, così facendo, lo tira anche verso di noi. E di questo davvero la ringraziamo”.

Francesca Sensini, già ospite della Fondazione Ricci nel 2021 per presentare il volume Pascoli maledetto (il melangolo), è professoressa associata di Italianistica all’Université Côte d’Azur. Le sue ricerche, di taglio comparatistico, sono incentrate sulla letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, la ricezione del classico e degli studi di genere in ambito letterario. Tra le sue recenti pubblicazioni anche La lingua degli dèi. L’amore per il greco antico e moderno (2021).

L’incontro fa parte della rassegna Itinerari letterari a Barga. Tra ville e angoli suggestivi, organizzato dal Comune di Barga, dalla Pro Loco di Barga, dalla Fondazione Ricci, da Unitre Barga e dall’associazione Cento Lumi di Barga. I prossimi incontri: sabato 3 settembre alle 17 Vincenzo Pardini presenta L’accecatore (Pequad edizioni); sabato 1 ottobre alle 17 Giovanna Pellegrini presenta Storia dell’altro millennio (Amaducci editore).

Nella sede della Fondazione Ricci sono aperte a ingresso libero le mostre La nuova Barga: architettura e arti decorative tra Liberty e stile eclettico (1900-1935) e La città delle formiche e i 100 Buffardelli boschivi di Marco Poma, fino al 26 settembre 2022, con i seguenti orari: venerdì 15,30-19,30, sabato e domenica 11-13 e 17-19.

Sarà inoltre presentato sabato 10 settembre alle 18 il catalogo della mostra La nuova Barga. Architettura e arti decorative tra Liberty e stile eclettico (1900-1935), formato 24×30, pp. 432, con 1300 fotografie. A cura di Cristiana Ricci (le foto sono di Caterina Salvi), stampato da Maria Pacini Fazzi editore, edito dalla Fondazione Ricci con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Ministero dei Beni culturali, raccoglie una ricerca approfondita tra le oltre cento architetture realizzate e le storie familiari delle famiglie committenti. È in vendita alla Fondazione Ricci.