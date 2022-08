Domani (26 agosto) e sabato 27 si terrà la trentatreesima edizione del concorso di arrangiamento e composizione per orchestra jazz. BargaJazz nasce infatti nel 1986 con questa formula e si articola in diverse sezioni dedicate rispettivamente: all’arrangiamento (sezione A); alle composizioni originali (sezione B). Ogni anno il concorso ha un tema con il quale i concorrenti sono chiamati a confrontarsi. Il tema per il 2022 è la musica di John Surman. Figura di primo piano del jazz europeo, protagonista dagli anni ’70 di un approccio innovativo alla musica jazz, Surman sarà ospite del Festival e dell’orchestra di BargaJazz sarà lo stesso John Surman che suonerà come solista sui brani arrangiati appositamente per lui dai concorrenti.

Il concorso ha l’obiettivo primario di offrire l’opportunità ai compositori/arrangiatori di far eseguire le proprie opere da un’orchestra professionale e stimolare la produzione. Negli anni BargaJazz è diventata una tappa importante nella carriera di moltissimi professionisti della scrittura jazzistica per orchestra. La formula del concorso per queste sezioni è ormai collaudata. Vera protagonista è la BargaJazz Orchestra formata da 18 professionisti di ottimo livello e diretta da Mario Raja. L’orchestra può a buon diritto definirsi una fucina di nuovi talenti, nelle sue fila hanno militato musicisti oggi tra i più apprezzati sulla scena nazionale ed internazionale. Vanta inoltre moltissime collaborazioni con personaggi di primo piano del mondo del Jazz: Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Lee Konitz, Giorgio Gaslini, Kenny Wheeler, David Liebman, Tom Harrell, Steve Swallow, Pietro Tonolo, Dave Douglas, Maurizio Giammarco.

La Barga Jazz Orchestra 2022 è composta da: Andrea Tofanelli, Manolo Nardi, Andrea Guzzoletti e Alessio Bianchi alle trombe, Roberto Rossi, Silvio Bernardi, Marcello Angeli e Davide Guidi ai tromboni, Dimitri Grechi Espinoza, Renzo Cristiano Telloli, Moraldo Marcheschi, Alessandro Rizzardi e Rossano Emili ai sax, Stefano Onorati al pianoforte, Angelo Lazzeri alla chitarra, Luca Gusella al vibrafono, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria.

Per la sezione A (arrangiamento su musiche di John Surman) sono stati selezionati i brani Pitanga Pitomba di Leonardo Pruneti; Green Wood di Angelo Vacca; No Finesse di Claudio Jr. De Rosa; Carpet Ride di Riccardo Catria; Ogeda di Greg Runions e Ogeda di Oscar Del Barba. Per la sezione B (composizioni originali) sono stati ammessi alla fase finale: La Creation De L’Univers di Luca Poletti; One For Beni di Daniel Hofecker; A Counting Out Song di Marco Battigelli; Aim di Francesco Spinazza; Pandora di Mauro Negri e No Way Back di Tobia Hoffmann.

Nella serata del 26 agosto sarà inoltre ospite il gruppo del sassofonista Lorenzo Bisogno con Manuel Magrini al piano, Pietro Paris al contrabbasso e Lorenzo Brilli alla batteria.

Le serate saranno presentate dalla cantante Sara Maghelli.