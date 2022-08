La scrittrice lucchese Linda Lercari ha vinto la sezione romanzi editi dal Deruta Book Fest. Lercari si è classificata prima con il romanzo sul Giappone Medievale Kaijin-L’ombra di cenere, storia ispirata all’attività di kendoka alla storica Scuola Kendo Lucca di Maurizio Lipparelli. L’autrice, durante la cerimonia di premiazione non ha mancato di esprimere la sua gratitudine oltre che per gli organizzatori del Deruta Book Fest anche per la città di Lucca e per la Scuola di Kendo.

