Cartoline Pucciniane, in piazza Cittadella arriva Suor Angelica

Giovedì (1 settembre) alle 21,30, in piazza Cittadella ci sarà il primo appuntamento del mese di settembre con le Cartoline pucciniane, realizzate dal Teatro del Giglio e dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca.

Ad esibirsi giovedì nella Cartolina dedicata a Suor Angelica, concertata dal maestro Massimo Morelli e realizzata in collaborazione con il conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, saranno i cantanti e i pianisti che hanno partecipato al progetto-laboratorio attivato nell’istituto: Lara Leonardi (Suor Angelica), Olympia Hetherington (Zia Principessa), Marianna Giulio (Suor Genovieffa), Ziyi Zhu (Suora Zelatrice), Beatrice Ballo (Suora Infermiera, Badessa), Shuting Xu e Yi Feng Xu (Cercatrici), Greta Buonamici (Suor Dolcina, Conversa) e Valeria Lanini (Maestra delle novizie). Al pianoforte, Carolina Palombo, Gabriele Bonci e Annagiulia Giorgini.

L’edizione 2022 della rassegna è come di consueto dedicata a selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte, ed è promossa e realizzata da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Comune di Lucca nel segno di The Lands of Giacomo Puccini, con il sostegno di ministero della cultura e Regione Toscana e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Manifatture Sigaro Toscano, ACelli Group. Ultimo appuntamento delle Cartoline pucciniane 2022 sarà con Gianni Schicchi in programma giovedì 15 settembre alle 21.30.

I biglietti

Posto unico 15 euro (ridotto 12 euro per abbonati Teatro del Giglio, over 65 e soci Unicoop Firenze). I biglietti, comprensivi del ticket di ingresso al Puccini Museum – Casa natale, sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio (email: biglietteria@teatrodelgiglio.it), al bookshop del Puccini Museum (info@puccinimuseum.it) e sul sito internet del Teatro del Giglio